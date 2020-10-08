Seçim tedbiri! Facebook askıya aldı!

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD başkanlık seçiminden sonra sonuçlarının hemen sonuçlanamayabileceği düşüncesiyle siyasi reklamlara bir süre daha izin vermeyeceklerini açıkladı.

Facebook Inc. yönetimi tarafından yapılan duyuruda, ABD'nin yeni başkanını belirlemek için 3 Kasım'da yapılacak oylamada, nihai sonuçların hemen belirlenemeyeceği olasılığına dayanarak, seçimi takip eden günlerde de siyasi reklamlara geçici bir yasak getirme kararı alındığı kaydedildi.

ANKET ÇAĞRILARI DA DAHİL

Kurumun Küresel Politika Yönetimi Başkanı Monika Bickert basın mensupları ile yaptığı görüşmede, siyasi reklamların dışında, yasağın ''anket çağrıları yapan, seçmeni sandıkları izlemeye çağıran, militarize bir dille seçmenlere gözdağı veren'' paylaşımları da kapsadığını bildirdi. Facebook, reklam yasağının seçim bittikten sonra en az bir hafta sürmesi gerektiğini bildirdi.