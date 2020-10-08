  • BIST 1.148
  • Altın 481,702
  • Dolar 7,9016
  • Euro 9,2903
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka

Seçim tedbiri! Facebook askıya aldı!

»
Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD başkanlık seçiminden sonra sonuçlarının hemen sonuçlanamayabileceği düşüncesiyle siyasi reklamlara bir süre daha izin vermeyeceklerini açıkladı.
Seçim tedbiri! Facebook askıya aldı!

Facebook Inc. yönetimi tarafından yapılan duyuruda, ABD'nin yeni başkanını belirlemek için 3 Kasım'da yapılacak oylamada, nihai sonuçların hemen belirlenemeyeceği olasılığına dayanarak, seçimi takip eden günlerde de siyasi reklamlara geçici bir yasak getirme kararı alındığı kaydedildi.

ANKET ÇAĞRILARI DA DAHİL 

Kurumun Küresel Politika Yönetimi Başkanı Monika Bickert basın mensupları ile yaptığı görüşmede, siyasi reklamların dışında, yasağın ''anket çağrıları yapan, seçmeni sandıkları izlemeye çağıran, militarize bir dille seçmenlere gözdağı veren'' paylaşımları da kapsadığını bildirdi. Facebook, reklam yasağının seçim bittikten sonra en az bir hafta sürmesi gerektiğini bildirdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YouTube’un kararı iPhone kullanıcılarını sevindirdi02 Ekim 2020 Cuma 14:30
  • Onedio Çekilişi Başladı: Mobil Uygulamamızı İndiren Bir Kişiye Xiaomi Redmi Note 9 Pro Veriyoruz!02 Ekim 2020 Cuma 13:50
  • WhatsApp'a beklenen özellik geldi02 Ekim 2020 Cuma 12:50
  • Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki hava kaçağının kaynağı bulundu02 Ekim 2020 Cuma 12:15
  • Facebook; Messenger ve Instagram Sohbetlerini Resmen Birleştirdi01 Ekim 2020 Perşembe 12:50
  • Mars yüzeyinin altında tuzlu göletler keşfedildi: Yaşam olasılığını artırıyor30 Eylül 2020 Çarşamba 15:00
  • Bilim insanları, sıcaktan demirin buharlaştığı bir öte gezegen keşfetti30 Eylül 2020 Çarşamba 14:10
  • iPhone 12 Pro özel tasarımıyla ön siparişe açıldı!29 Eylül 2020 Salı 15:20
  • Video oyunları sosyal mesafe döneminde sosyalleşmenin en iyi yolu29 Eylül 2020 Salı 14:50
  • 226 farklı uygulamadan şifrenizi çalabilen Android yazılımı tespit edildi29 Eylül 2020 Salı 13:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti