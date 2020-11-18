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Seçimleri Kaybetti Ama Kovmaya Devam Ediyor

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ABD'de seçimleri kaybeden Trump geçen hafta görevden aldığı savunma bakanının ardından “seçimlerde hile yok” diye açıklama yapan Siber Güvenlik Daire Başkanını da kovdu.
Seçimleri Kaybetti Ama Kovmaya Devam Ediyor

Donald Trump, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Siber Güvenlik ve Altyapı Dairesi (CISA) Başkanı Chris Krebs'in ABD seçimlerinin güvenliği konusunda ‘”çok yanlış” bir açıklama yaptığını öne sürdü.

Trump, Twitter mesajında “Chris Krebs tarafından 2020 seçimlerinin güvenliğiyle ilgili yapılan açıklama son derece yanlıştı” dedi. Seçimlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını yineleyen Trump, hayatta olmayanların oy vermiş göründüğünü ve sandık gözlemcilerinin sayım merkezlerine girmesine izin verilmediğini öne sürdü.

Oy kullanma makinelerindeki arızaların oyların kendisinden Biden'a dönmesine neden olduğunu söyleyen Trump birçok sıkıntı yaşandığı iddialarını tekrarladı. Trump, “Bu nedenle Chris Krebs'in Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesi'ndeki görevine derhal son verildi” dedi.

Krebs Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla seçimlerde yolsuzluk yapıldığına dair Başkan Trump tarafından da desteklenen bazı komplo teorilerini yalanlamıştı.

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