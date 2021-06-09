Sedat Peker'in yargı mensubu Esat Toklu'yu hedef aldığı Twitter mesajlarına erişim engeli

Organize suç örgütü lideri olma suçlamasıyla Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı ile ilgili iddialarda bulunduğu 6 Twitter mesajına erişim engeli getirildi.

Peker söz konusu paylaşımlarında Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'yu hedef almış ve bu kişinin Bodrum'da bulunan The Paramount Otel'de geceliği 100 bin TL olan odalarda kaldığını iddia etmişti.

DW Türkçe'ye konuşan Esat Toklu'nun bu iddiayı yalanlamış, daha sonra Peker kendisinden söz konusu konaklamaya yönelik fatura yayınlamasını istemişti.

EngelliWeb sitesine göre Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 8 Haziran 2021 tarih ve 2021/6819 sayılı kararı ile Sedat Peker'in "kişilik hakları ihlali"nde bulunduğu ve söz konusu 6 mesaja Türkiye sınırları içerisinde erişim engeli getirildiği kaydedildi.

Sedat Peker son dönemlerde Youtube ve Twitter platformlarında paylaştığı ifşa videoları ve mesajlarda Türkiye'deki siyasi gündemi değiştiren önemli iddialarda bulunuyor.

Peker'in Youtube'da yayınladığı videoların izlenme sayısı 100 milyonu geçti. Ayrıca Twitter, Facebook, Instagram ve Youtube kanallarındaki takipçi sayısı da 5 milyonun üzerine çıktı.