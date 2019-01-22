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Şefik Pakistan’da mevkidaşının yemin törenine katıldı

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Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi’nin daveti üzerine Pakistan’ın yeni Yüksek Mahkeme Başkanı Asif Saeed Khan Khosa’nın yemin törenine katıldı.
Şefik Pakistan’da mevkidaşının yemin törenine katıldı

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi’nin daveti üzerine Pakistan’ın yeni Yüksek Mahkeme Başkanı Asif Saeed Khan Khosa’nın yemin törenine katıldı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, törene katılmak amacıyla 17-19 Ocak tarihlerinde Pakistan’ı ziyaret etti.

Yüksek Mahkeme’den verilen bilgiye göre, Şefik, Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi ve Başbakan Imran Khan’ın huzurunda düzenlenen yeni Yüksek Mahkeme Başkanı Asif Saeed Khan Khosa’nın yemin törenine katıldı. Şefik, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile de tanıştı.

Ziyareti esnasında Pakistan Yüksek Mahkeme Başkanı tarafından protokol ve konuklara verilen yemek davetine de katılan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2015 yılında, KKTC’nin adli yıl açılış törenine katılan MianSaqibNisar’ın emekliye ayrılması nedeni ile verilen yemeğe de katıldı.

Islamabad’da yer alan KKTC Temsilciliğini de de ziyaret eden Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik, burada resmi törenle karşılandı ve KKTC Pakistan Temsilcisi Mehmet Davulcu ile görüştü.

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