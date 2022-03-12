Şekersiz sakız ağız sağlığını koruyarak erken doğumların önüne geçebilir mi?

Araştırmalar yıllardır ağız, damak ve dişle ilgili sorunlarla erken doğum arasında bir bağlantı olabileceğini ortaya koyuyor. Bilim insanları bu durumun ağızdaki bakteriyel enfeksiyonun vücutta enfeksiyon riskini arttırmasıyla bağlantılı olabileceğini, bunun da erken doğuma neden olabileceğini düşünüyor.

Ağız sağlığı ile sağlıklı bebek dünyaya getirmek arasındaki bağlantıyı araştıran bilim insanları şekersiz sakız çiğnemenin erken doğum riskini az da olsa önleyebileceği sonucuna vardı.

Houston’daki Baylor Tıp Koleji tarafından Afrika ülkelerinden Malavi'de yapılan araştırmada şekersiz sakız çiğneyen kadınlarda çiğnemeyenlere göre erken doğum oranının nispeten az olduğu görüldü. Altı yıl boyunca yaklaşık 10 bin kadın üzerinde yapılan araştırmada kadınların bir kısmına hem ağız sağlığıyla ilgili eğitim hem de şekersiz sakız verildi. Kontrol grubuna ise yalnızca eğitim verildi.

Yapay tatlandırıcı olarak ksilitol içeren sakız verilen grupta 37 hafta öncesinde doğum oranı yüzde 13, verilmeyen grupta ise yüzde 17 oldu. En büyük fark ileri gebelik dönemi olan 34 ve 37 hafta arasında görüldü. Erken doğum bebekler için potansiyel olarak kötü olsa da, ileri gebeliklerde erken doğum da solunum yolu problemleri, besleme zorlukları ve gelişim bozukluklarına yol açabiliyor.

Araştırmayı yürüten ekipten kadın doğum ve jinekoloji uzmanı Dr Kjersti Aagaard Malavi'de erken doğum ve damak hastalıklarının en yüksek görüldüğü ülkelerden biri olması sebebiyle çalışma için bu ülkeyi seçtiklerini belirtiyor. Malai'de bebeklerin beşte biri premature doğuyor. Bu oran Amerika Birleşik Devletleri'ndeki oranın iki katı. Aaagaard her iki ülkede de diş bakımı açısından benzerlikle bulunduğuna, kimileri dişlerine iyi bakıp sık fırçalarken, bir kısmının tamamen diş bakımından yoksun olduğuna dikkat çekiyor.

Ksilitol nedir?

Kslititol meyve ve sebzelerde çok küçük miktada bulunan şeker yerine geçebilecek bir kimyasal bileşim. Geçmiş araştırmalarda ksilitolun yavaş yavaş ağızdaki bakteri oluşumunu değiştirerek çürüğe ve tartar oluşumuna neden olan bakterilerin diş yüzeyinde daha az birikmesine yardımcı olduğu görülmüştü.

Uzmanlar ksilitolün neden etkili olduğunu tam olarak bilmediklerini, ancak içindeki prebiyotik özelliklerin ağızda biriken bakterileri önlemeye yardımcı olduğunu tahmin ediyor.

Ksilitol ayrıca mumlarda, gıdalarda ve diş macunu gibi ürünlerde de kullanılıyor. Aagaard sakız dışında ksilitolün aynı etkiyi sağlayıp sağlamayacağnı henüz araştırmadıklarını belirtiyor.

Son derece ucuz sakız ile pahalı ve sağlık tehlikesi taşıyan erken doğum sorununa çözüm sağlabilme ihtimali uzmanları heyecanlandırdı. Dr Zsakeba Henderson "Erken doğumları durdurailmek için böyle basit bir müdahalenin işe yaradığını bulursak çok mutlu olacağım" sözleriyle duygularını ifade ediyor.