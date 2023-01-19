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Şenkul: 5 bölgede yapılan sıkı denetimler sonuç vermeye başladı

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sarı çizgi ihlalleri konusunda en çok şikayet alan 5 bölgede yapılan sıkı denetimlerin sonuç vermeye başladığını söyledi.
Şenkul: 5 bölgede yapılan sıkı denetimler sonuç vermeye başladı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Başkan Şenkul, “Sarı çizgi ihlalleri konusunda en çok şikayet alan 5 bölgede yapılan sıkı denetimlerin sonuç vermeye başladığını görüyoruz” dedi.

Denetimlerin sorunlu diğer bölgeleri de içine katarak ve artarak devam edeceğini vurgulayan Şenkul, “ Yeni park yerleri oluşturma anlamında da çalışma içinde olduğumuzun bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

 

 

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