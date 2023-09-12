  • BIST 8146.49
  • Altın 1659.504
  • Dolar 26.8525
  • Euro 28.8769
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİsrail, Batı Şeria'da 3 yerleşim yerini yasallaştırıyor

Şenkul, Belediye Meclisi'nde oy birliği ile alınan kararı duyurdu

» »
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Belediye Meclisi'nde oy birliği ile alınan kararı açıkladı.
Şenkul, Belediye Meclisi'nde oy birliği ile alınan kararı duyurdu

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Belediye Meclisi'nde oy birliği ile alınan kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. 

Başkan Şenkul, "Girne Bandabulya’nın yeniden canlandırma projesinde Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi ve Girne Girişimci Kadınlar Kooperatifi’leri ile işletme ortaklığına gidiyoruz. Bandabulyayı birlikte restore edip, kadınların yönetiminde ülkemize yeniden kazandıracağımızdan eminiz" ifadelerini kullandı. 

"Seçimde verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin huzuru ile bugünkü mesaimizi tamamladık" diyen Şenkul, tüm Meclis üyelerine verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC-KKTC Su Temin Projesinde arızadan dolayı Alsancak bölgesine 3 gün su verilemeyecek…07 Eylül 2023 Perşembe 08:00
  • Şenkul: “Bu tarz insanlarla mücadele etmemiz için lütfen bize yardım edin”05 Eylül 2023 Salı 08:04
  • Murat Şenkul: Girne değişiyor, Kaşgar bölgesi hayat buluyor02 Eylül 2023 Cumartesi 20:27
  • Girne'de Araç Yangını02 Eylül 2023 Cumartesi 11:07
  • Dikkat uzun süreli elektrik kesintisi30 Ağustos 2023 Çarşamba 11:38
  • Girne’de izinsiz müzik yayını yapan iki işletmeye yasal işlem başlatıldı30 Ağustos 2023 Çarşamba 10:38
  • Girne Belediyesi ile Dev-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı29 Ağustos 2023 Salı 14:35
  • Murat Şenkul: Devlet, belediyelerin paralarını gününde ödemeyi öğrenmek zorunda28 Ağustos 2023 Pazartesi 15:54
  • Girne'de 19 yaşındaki genç kadına darp ve cinsel istismar28 Ağustos 2023 Pazartesi 14:44
  • İzinsiz Müzik Yayını Yapmak, Alkollü İçki Ruhsatı Olmadan İçki Bulundurmak27 Ağustos 2023 Pazar 09:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti