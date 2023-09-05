Şenkul: “Bu tarz insanlarla mücadele etmemiz için lütfen bize yardım edin”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Karaoğlanoğlu bölgesinden bir fotoğraf paylaşarak, “Bu tarz insanlarla mücadele etmemiz için lütfen bize yardım edin” çağrısında bulundu.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Karaoğlanoğlu bölgesinden fotoğraf paylaşarak, “Ekiplerimiz kepçe ve çekirge ile kamyonlarca etrafa atılmış moloz temizledi” ifadelerini kullandı.

Şenkul, bu davranışı sergileyenlerin belediyeye şikayet edilmesi gerektiğini söyledi.

Şenkul’un tam paylaşımı şu şekilde:

Karaoğlanoğlu’da bir bölge.

Ekiplerimiz kepçe ve çekirge ile kamyonlarca etrafa atılmış moloz temizledi geçen hafta.(foto 1)

Bugün bölgeden gelen fotoğraflar.(foto 2-3)

Bu tarz insanlarla mücadele etmemiz için lütfen bize yardım edin, bu ve benzeri davranışta bulunanları gördüğünüz zaman araç plakalarını bize bildirin yeter biz gereğini yapacağız.

Yarın bölgede gerekli çalışmaları yapıp bu malzemelerin nerede kullanıldığını bulup, bu terbiyesizliğin hesabını soracağız.

Emeğe, insana, doğaya bu kadar saygısızlık yeter artık.