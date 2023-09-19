Şenkul durmak bilmiyor...Girne Limanı’nda Yeni Projeye Hazırlanılıyor



Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Limanı’nın estetik görünümünü iyileştirmeye yönelik önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Başkan Şenkul, Girne Belediyesi’nin Projeler ve Kent Estetik departmanıyla birlikte Girne Limanı'nda proje çalışmasının sonunu değerlendirmek üzere bir araya geldi, limanının görsel açıdan cazibesini artırmayı amaçlayan proje hakkında konuşuldu.



Dome Otel’den başlayıp Antik Liman girişi arasında yapılacak olan rekreasyon projesi üzerine detaylı bir inceleme ve değerlendirme yapıldı. Projede vurgulanan ana hedef, hem yerel halkın hem de turistlerin ihtiyaçlarına uygun bir sosyal alan oluşturmak. Bu sosyal alanda yüzde yüz engelli erişimine sahip olacak, her yaş grubundan insanın rahatlıkla erişebileceği ve keyif alabileceği seyir terasları da bulunacağı dile getirildi.



Yeni anlayış ve yeni vizyon ile tasarlanan proje çalışmasının son aşamasına gelinirken, aynı zamanda bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayacak ek hizmetler de planlandı. Yeni WC tesisleri, dinlenme alanları, engelli araç park yeri gibi tesisler proje kapsamında yer alırken, sosyal alanın gündüz ve gece kullanımına uygun olması için özel önlemler alınacak, güvenlik kameraları yer alacak ve kent güvenlik zabıtaları tarafından korunacak.



Girne Limanı'nda gerçekleşen değerlendirme görüşmesinde projenin son aşamalarına gelinirken, bölgenin gelecekteki dönüşümü vurgulandı. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bu projenin bölgeye büyük bir değer katacağını ve hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin keyif alabileceği bir alan sunacağını belirtti. Proje çalışmalarının ilerleyişi ve tamamlanması ile Girne Limanı, modern, çağdaş ve günümüz ihtiyaçlarına uygun bir alana dönüşecek, turistik cazibesini daha da artıracağı da dile getirildi.

Başkan Şenkul, projenin yeni yaz sezonuna yetişecek şekilde başlamasını planladıklarını da dile getirdi.