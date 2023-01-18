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Şenkul: İlk adım yaya güvenliği

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi Trafik Komisyonu toplantısının ardından atılacak adımlar ile ilgili halkı bilgilendirdi.
Şenkul: İlk adım yaya güvenliği

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi Trafik Komisyonu toplantısının ardından atılacak adımlar ile ilgili halkı bilgilendirdi.

İlk adım yaya güvenliği

Girne Belediyesi’nde dün gerçekleştirilen Trafik Komisyonu toplantısının ardından, izlenecek yol haritası ortaya çıkmaya başladı. Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, atılacak ilk iki adımla ilgili açıklamada bulundu. Şenkul’un açıklamasına göre ilk olarak yaya geçidi güvenliği, hız düşürücü kasisler ve Oscar Hotel dönüş yolu ile ilgili adımlar atılacak.

YAYA GEÇİDİ VE HIZ DÜŞÜRÜCÜ KASİSLER

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul yapmış olduğu açıklamada, kent içerisinde bulunan yaya geçitlerinin, yükseltilmiş yaya geçitlerine dönüştürülmesi kararı alındığını açıkladı. Hayata geçirilecek uygulama ile Şenkul, araç hızlarının azaltılarak, yaya güvenliğinin arttırılmasının hedeflendiğini vurguladı. Şenkul, buna ek olarak yaya geçitlerine yerleştirilecek güneş enerjili trafik armatürleri kullanılması kararının alındığını da sözlerine ekledi.

OSCAR HOTEL DÖNÜŞ YOLU

Şenkul, atılacak bir diğer adımın ise Oscar Hotel dönüş yolu olarak bilinen noktada, Uğur Mumcu Caddesinden, Kubbeli Çeşme Sokak yönüne doğudan gelen araçların dönmesini sağlayacak değişikliğin hayata geçirilmesi olduğunu kaydetti. Yapılacak düzenlemenin bir ay süre ile izleneceğini dile getiren Şenkul, gelişmelerin gözlenerek uygulamaya yön verilebileceğinin altını çizdi.

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