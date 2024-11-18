Senyorlar Antalya’da

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu senyorlar milli takımı Antalya’da düzenlenecek olan Avrupa Bilardo Şampiyonasına katılıyor. Antalya Belek'te Xanadu Resort Hotel'de 19-25 Kasım tarihleri arsında gerçekleştirilecek olan Avrupa Bilardo Şampiyonası Senyorlar şampiyonası + 45 ve + 55 kategorisi müsabakaları yer alıyor. Avrupa Bilardo Şampiyonası Senyorlar şampiyonası + 45 ve + 55 kategorisi 14 + 1, 8-top, 9-top ve 10-top disiplinlerinde gerçekleştirilecek. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyon başkanı Levent Erboy, yönetim kurulu üyeleri ve sponsorlardan ALG Lojistik direktörü Hasan Aligüllü Avrupa Bilardo Şampiyonası öncesinde senyolral milli takımı ile bir araya geldi.

Başarılar Diledi ve Teşekkür Etti

Şampiyona öncesinde sporculara takım formaları ve eşofmanlar dağıtımında konuşan Bilardo Federasyon başkanı Levent Erboy, tecrübeli sporculara başarılar dileyerek, sponsorlar İR-Mar, ALG Lojistik ve Nethouse katkılarından dolayı da teşekkür etti.

Antalya’da düzenlenecek olan Avrupa Bilardo Şampiyonası Senyorlar şampiyonasına ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ı temsil edecek sporcularımız şöyle.

45+ kategorisinde

Hüseyin Borankan

Onuç Altur

Rüstem Aygünlü

Fırat Leylek

Emir konuklu

55+ kategorisinde

Hakan Doğahan

Mücahit Çelikağ

Hasan Sözalp