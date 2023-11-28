  • BIST 8130.07
  • Altın 1873.773
  • Dolar 28.9249
  • Euro 31.7111
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAGazze'de ateşkes uzadı

Serbest bırakılan Filistinli çocuk esir Nezzal: Hapishanede darp sonucu bilincini kaybedenler oldu

» »
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinli çocuk esirlerden Muhammed Nezzal, hapishanede İsrail güçlerinin darbetmesi sonucu bilincini kaybedenler olduğunu söyledi.
Serbest bırakılan Filistinli çocuk esir Nezzal: Hapishanede darp sonucu bilincini kaybedenler oldu

Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kabatiye beldesinde 3 ay önce tutuklanan ve hakkında 6 ay "idari tutukluluk" kararı verilen Nezzal, esir takası mutabakatı kapsamında dördüncü grupta serbest bırakılmasının ardından  konuştu.

İsrail güçlerinden gördüğü işkence nedeniyle vücudunda kırıklarla evine dönen Nezzal, İsrail güçlerinin sürekli koğuşları basıp esirleri darbettiğini dile getirdi.

Nezzal, şöyle konuştu:

"Hapishanede darp sonucu bilincini kaybedenler oldu. Bir esir vardı, darp nedeniyle bilincini kaybettikten sonra koğuştan çıkardılar belki de ölmüştür diye düşünüyorum, hakkında bir şey öğrenemedik. İşgal güçleri bize vahşice saldırdı. Bazılarını bilincini kaybedene dek dövdüler, bazıları işkencenin şiddetinden ağlıyordu."

Kendisinin de parmağında kırık, eli ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar olduğunu aktaran Nezzal, hapishanedeki son bir ayının 20 yıl gibi geçtiğini dile getirdi.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, dün, Gazze'deki "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında son 4 günde Gazze Şeridi'nden 50 İsrailli kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanelerinden de 150 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest kalmış oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail hapishanesinden serbest kalan Filistinli çocuk: Her hafta bizleri dövmeye gelirlerdi27 Kasım 2023 Pazartesi 10:40
  • Netanyahu: Her 10 İsrailli esire karşılık "insani ara" bir gün uzatılabilir27 Kasım 2023 Pazartesi 07:56
  • Hamas'tan "insani arayı" uzatma açıklaması27 Kasım 2023 Pazartesi 07:55
  • 3. esir takası gerçekleşti: Hamas 17, İsrail 39 esiri serbest bıraktı27 Kasım 2023 Pazartesi 07:54
  • Washington Post: Hem Netanyahu hem de Hamas sona yaklaşıyor26 Kasım 2023 Pazar 19:47
  • Katar: Gazze'de insani ara uzatılabilir26 Kasım 2023 Pazar 19:42
  • Filistinli yetkililer, Batı Şeria'da gece yarısı yedi kişinin öldürüldüğünü açıkladı26 Kasım 2023 Pazar 15:24
  • Hamas, İsrail’in ateşkesi deldiğini iddia ederek rehinelerin serbest bırakılmasını erteledi26 Kasım 2023 Pazar 09:48
  • İsrailli rehineler ve Filistinli mahkumlar serbest bırakılırken Gazze'de ateşkes sürüyor25 Kasım 2023 Cumartesi 21:04
  • İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ikinci gününde de devam edecek25 Kasım 2023 Cumartesi 12:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti