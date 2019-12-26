Serdaroğlu: Asgari Ücret Saptama Komisyonu bir an önce toplanmalı

Hür-İş Başkan Vekili ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 2020 yılı asgari ücretinin tespiti için Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun çok ivedi toplanmasını istedi.

Hür-İş Başkan Vekili ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yazılı açıklama yaparak, asgari ücretlilerin ülkenin hayat şartlarına uyabilmeleri için anlamlı bir asgari ücretin tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu’na 12 Aralık’ta, 2020 yılı asgari ücretinin tespiti için talepte bulunduklarını ancak çağrılarına yasal süreç içinde cevap alamadıklarını belirten Serdaroğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun çok ivedi olarak toplanmasını istedi.