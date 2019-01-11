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Serdaroğlu Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı andı

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Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, ölümünün 7. yıldönümünde saygı ve rahmetle andı.
Serdaroğlu Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı andı

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, ölümünün 7. yıldönümünde saygı ve rahmetle andı.

Serdaroğlu yazılı açıklamasında, Kurucu Cumhurbaşkanının toplumsal mücadeleyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluşuyla taçlandırdığını belirterek, “Ne mutlu bizlere ki; bugün kendi Devletimizin çatısı altında özgür bir halk olarak, huzurlu ve güven içerisinde yaşıyoruz.” Dedi.

Kamu – İş Sendikasının özelde çalışanların, genelde Kıbrıs Türk halkının ekonomik kalkınması ve refah düzeyinin yükseltilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Serdaroğlu, “Amacımız, bizlere emanet ettiğiniz KKTC Devletine sahip çıkmak, yüceltmek ve uluslararasında hak ettiğimiz saygın yerimizi almaktır. Kurucu Cumhurbaşkanımız, emanetiniz emin ellerdedir. Mekanınız olan Cennet’te rahat olunuz.” İfadelerini kullandı.

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