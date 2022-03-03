Serena Williams, New York Times’ın hatasını gözler önüne serdi

ABD’li tenisçi Serena Williams, New York Times gazetesinde, kendisiyle ilgili bir haberde kardeşi Venus Williams’ın fotoğrafının kullanmasına tepki gösterdi.

Söz konusu haber Serena Williams’ın yeni girişim fonu ‘Serena Ventures‘ için nasıl 111 milyon dolar topladığıyla ilgiliydi.

Williams’ın girişiminin çeşitliliğe önem veren kuruculara yatırım yapacağı belirtilmişti.

Gazetedeki haberi Twitter hesabından paylaşan Williams, şu ifadeleri kullandı: “Ne kadar ilerleme kaydedersek kaydedelim bunun yeterli olmadığı bize hatırlatılıyor. Bu yüzden Serena Ventures için 111 milyon topladım. Önyargılarının ne yazık ki farkında olmayan yerleşik sistem tarafından gözden kaçırılan kurucuları desteklemek için. Çünkü ben bile gözden kaçırılıyorum. Daha iyisini yapabilirsin New York Times.”