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Sevan Nişanyan: Atatürk ve Erdoğan'ın kişilikleri benzeşiyor

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"Üçü de güç neyi gerektiriyorsa onu yapmış insanlardır"
Sevan Nişanyan: Atatürk ve Erdoğan'ın kişilikleri benzeşiyor

İzne ayrıldığı İzmir Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim olmayan daha sonra Avrupa'ya geçtiği öğrenilen yazar ve dilbilimci Sevan Nişanyan, Türkiye'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğandöneminin "Gerek yapı olarak, gerek kişilik olarak, ayıptır söylemesi, çok benzeştiğini" söyledi. 

Nişanyan "üç büyük lider" dediği Abdülhamit, Mustafa Kemal ve Recep Tayyip Erdoğan’ı kıyaslayan ciddi bir çalışma yapılmasının ilginç olacağını kaydetti. "Çok büyük benzerlikler var" diyen Nişanyan, "Kurulan rejimin niteliği açısından da çok büyük benzerlikler var" ifadesini kullandı.

Ahval'den Eylem Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Nişanyan'ın söyleşisinin bir bölümü şöyle: 

Atatürk dönemi bir tek parti dönemiydi. Sizce bugün de bir tek parti yönetimi var mı? O zaman ki cumhurreisliği ile bugünkü başkanlığı kıyaslarsanız ne dersiniz?

Çok benzeşiyorlar. Gerek yapı olarak, gerek kişilik olarak, ayıptır söylemesi, çok benzeşiyorlar. İzlediği rota, evrimi de çok benziyor. Doğrusunu isterseniz, biri çıkıp da Türkiye’nin son yüzyıldaki, 120 yılındaki üç büyük liderini; Abdülhamit, Mustafa Kemal ve Recep Tayyip Erdoğan’ı kıyaslayan ciddi bir çalışma yapsa ne kadar ilginç olur. Çünkü çok büyük benzerlikler var. Kurulan rejimin niteliği açısından da çok büyük benzerlikler var.

Mesela?

Türkiye’de dönem dönem bir gevşeme, bir demokrasi, bir özgürlük, bir çokseslilik illüzyonu sarar ortalığı. Sonra güçlü bir lider gelir, yumruğu çakar ve susturur. Susturmaktan başka bir çare bulamaz. Her üç vakada da bunu çok net görüyoruz. Öyle anlaşılıyor ki, bu ülke başka türlü yönetilemiyor. Doğrusunu isterseniz her üçünde de ciddi herhangi bir siyasî inancın veya ideolojik tutarlılığın izini göremiyoruz. Üçü de tamamen pragmatik politikacılardır. Güç neyi gerektiriyorsa onu yapmış insanlardır. Kullandıkları retorik, kullandıkları söylem birbirlerine çok benziyor. O açıdan ben benzerlikler görüyorum.

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