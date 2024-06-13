Seyir halindeki araç alev aldı...

12.06.2024 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, İskele’de Ünimar çemberi ile Granel çemberi arasındaki yol üzerinde, Ergin KARAHASAN kullanımındaki NL 129 plakalı çift kabin araçta seyir halinde olduğı sırada, muhtemelen motor bölümündeki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu söz konusu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın motor bölümü, elektrik aksamları ve ön kaput kısmı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.
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