Sharma Anastasiadis’ten “Doğru İçerikli Mektup” Talep Etti

Rum basını, Kıbrıs Rum tarafınca gündeme getirilen ve Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) olarak adlandırılan önerilerine yönelik girişimlerine, Türkiye’nin AB’yle ilişkilerinde “olumlu gündem” olarak adlandırılan unsurların ve gümrük birliğinin düzeyinin yükseltilmesi konusunu da dahil ettiğini iddia etti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Kıbrıs Rum tarafının Güven Yaratıcı Önlemlere (GYÖ) paralel olarak Türkiye-AB ilişkileri ve gümrük birliğinin düzeyinin yükseltilmesi konularının da ele alınmasını hedeflediğini yazdı.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafının, kapalı bölge Maraş’ta “geri dönüşü olmayacak” faaliyetlerde bulunulmasını engellemeyi amaçladığını ancak KKTC’nin Maraş’ı, bütünlüklü bir çözüm çerçevesinin dışında görüşmeye yanaşmadığını iddia ederken, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Çözüm Süreci Koordinatörü Büyükelçi Ajay Sharma’nın Güney Kıbrıs’taki temaslarına da yer verdi.

Sharma’nın, Kıbrıs’taki liderler arasında karşılıklı mektup teatisinin gerçekleştirilmesi ve bu mektuplarda liderlerin, kendi tezlerini ve karşı tarafın endişelerini giderebilecek önerilerini dile getirmelerini önerdiğini ancak Kıbrıs Türk tarafının bu öneriyi reddettiğini iddia eden gazete, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in ise Sharma’yla görüşmesinde, Tatar’a böyle bir mektup gönderebileceği sinyalini verdiğini savundu.

Habere göre Sharma Anastasiadis’ten, söz konusu mektubunda, “çözümden sonra Kıbrıslı Türklerin statüsünün ne olacağını netleştirmesini” istedi.

Sharma’nın, Anastasiadis’in Tatar’a göndereceği olası bir mektubun “doğru bir içeriğe sahip olmasının gerektiğine ve böyle bir mektubun çözüm müzakerelerinin ilerleyebilmesine katkı sağlayabileceğine inandığını” aktaran gazete, Sharma’nın “elde edilebilir bir sonuç almak adına böyle bir mektupla Ankara’ya gidebileceğini” de Kıbrıs Rum tarafına ilettiğini yazdı.