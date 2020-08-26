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Sibel Siber’den Özersay’a popülizm suçlaması

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Sibel Siber’den Özersay’a popülizm suçlaması
Sibel Siber’den Özersay’a popülizm suçlaması

Bakanlar Kurulu sonrasında bir televizyon programına katılan Kudret Özersay'ın kısa süreli karantina önerisinin kabul edilmediğini söyleyip “benim onayım yoktur” açıklaması yapmasını eleştiren Dr. Sibel Siber, Özersay’ı popülizmle suçladı. 

Siber, “Eğer öneriniz kabul edilmediyse istifa edersiniz” dedi.

Siber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Bakanlar Kurulu kararları oy birliği ile alınır, oy çokluğu ile değil...O nedenle alınan kararlarda yasal olarak tüm bakanların onayı olduğu kabul edilir. Bakanlar  Kurulu'nda bir karar alındıktan  sonra, bir bakanın çıkıp da "benim onayım olmadan bu karar alındı  veya bu kararı ben onaylamıyorum ama dinlemediler" söylemi  anlamsızdır... Onaylamadığınız kararlar alınıyorsa, o zaman istifa edersiniz... Bakanlar Kurulu üyesi olduğunuz sürece, istifa etmediğiniz sürece bu kararların altında imzanız vardır. Bu tür imalar veya  söylemler popülizmden öteye gitmez."

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