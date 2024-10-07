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Sıcaklık 30 – 33 derece dolaylarında

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Hava hafta boyunca Ilık ve nemli olacak… Sıcaklık 30 – 33 derece dolaylarında
Sıcaklık 30 – 33 derece dolaylarında

 Ülke hafta boyunca alçak basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 8-14 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca hava genellikle az bulutlu geçecek, çarşamba ve perşembe sabah saatleri yer yer sis görülecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 30 – 33 derece dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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