Sıcaklıklar 41 derece dolaylarında seyredecek!

Meteoroloji Dairesi'nin 8–14 Temmuz 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgemiz sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Bugün, 8 Temmuz Salı günü, hava açık olacak. Sıcaklıklar özellikle iç kesimlerde 38–41 °C, sahil bölgelerinde ise 33–36 °C arasında seyredecek.
Rüzgarın ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi, sıcak hava nedeniyle özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.
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