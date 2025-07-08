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Sıcaklıklar 41 derece dolaylarında seyredecek!

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Meteoroloji Dairesi'nden verilen bilgiye göre, hava açık ve sıcak olacak. Öte yandan hava sıcaklığı, 41 dereceye kadar çıkabilir.
Sıcaklıklar 41 derece dolaylarında seyredecek!

Meteoroloji Dairesi'nin 8–14 Temmuz 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgemiz sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Bugün, 8 Temmuz Salı günü, hava açık olacak. Sıcaklıklar özellikle iç kesimlerde 38–41 °C, sahil bölgelerinde ise 33–36 °C arasında seyredecek.

Rüzgarın ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, sıcak hava nedeniyle özellikle öğle saatlerinde güneş çarpması riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.

 

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