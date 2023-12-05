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Siddique ve Hristodulidis’ten açıklamalar

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Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Aleem Siddique ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ara bölgedeki gelişmelerle alakalı açıklamaları bugün Rum basınında yer aldı.
Siddique ve Hristodulidis’ten açıklamalar

Politis gazetesi “Aynı Motivasyonla Türk İhlalleri” başlıklı haberinde, yapılan açıklamaların yanı sıra geçmişten bugüne Pile, Metehan, Denya, Derinya ve Akyar bölgelerinde yaşanan olaylara geniş yer verdi.

Gazete haberinde “KKTC makamlarının, ara bölgeye ilişkin hemen hemen yarım asırdır, aynı motivasyonla Ankara’nın planlamalarını harfi harfine izleyerek en çok sevdiği taktiği uyguladığını” iddia ederek amacın, yeni oldu bittiler yaratmak olduğunu ileri sürdü.

-Siddique

Habere göre, UNFICYP Sözcüsü Aleem Siddique, dün Rum Habere Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, UNFICYP’in statükonun korunması ve gerilimin önlenmesi amacıyla ara bölgede, Pile’de ve Metehan’daki rutin devriyelerini yaptığını söyledi.  

Ara bölgedeki durum ile ilgili soru üzerine, Siddique, durumun sakin ve BM Barış Gücü askerlerinin her iki bölgede mevcut olduğunu ifade etti.

Siddique ayrıca BM’nin, statükonun geri kazandırılması için her iki tarafla da temaslarını sürdüğünü belirtti.

-Hristodulidis

Alithia gazetesine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Metehan bölgesine Türk askeri tarafından termal kamera yerleştirilmesinin ardından ara bölgede uygulanan tedbirlerin bölge sakinleri tarafından görüldüğünü ve bu tedbirlerin bölge sakinlerinin güvenlik duygusunu güçlendirdiğini ifade etti.

Görünen ve görünmeyen tedbirlerin sorulması üzerine Hristodulidis, bu konuyla ilgili açıklamalarla dalga geçenleri bölgeyi ziyaret etmeye çağırdı. Hristodulidis, burada tek kaygısının bölge sakinlerinin güvenliği olduğunu söyledi.

Hristodulidis, kendisinin bu bölgeye yaptığı ziyaretteki temaslardan bölge sakinlerinin tedbirlerden mutlu olduğu sonucunu çıkarttığını kaydetti.

Kamaranın ara bölgede bulunmaya devam edip etmediği şeklindeki soru üzerine Hristodulidis, kameranın ara bölgede, “Maria’nın evinde” durmaya devam ettiğini söyledi.

Bunun kabul edilemez bir durum olduğunu kaydeden Hristodulidis, bölge sakinlerinin güvenliğinin garanti altına alınması önceliğiyle kendi olanakları çerçevesinde ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

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