Şiiliğin merkezinde ‘intikam bayrağı’ çekildi

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin, cuma sabahı erken saatlerde ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından ülkenin Kum kentinde bulunan Cemkeran Camii’nin kubbesine ‘alınacak intikamı’ temsil eden kırmızı bayrak çekildi.

Kum kenti, Şiiliğin en önemli merkezi kabul ediliyor. Kentte Şii din adamlarının öğrenim gördüğü çok sayıda medrese ve dinsel merkez bulunuyor.

Bu arada Irak’ta yayın yapan Ahad TV, havaalanı yakınlarındaki bir güvenlik kamerasından alındığı belirtilen Süleymani’nin vurulma anına dair görüntüleri yayınladı.