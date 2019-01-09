Şilluris FKÖ Genel Sekreteri ile görüştü

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in dün Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saeb Erekat ile görüştüğü, görüşmede Kıbrıs sorunu ve mülteci meselesinin ele alındığı haber verildi.

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in dün Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saeb Erekat ile görüştüğü, görüşmede Kıbrıs sorunu ve mülteci meselesinin ele alındığı haber verildi.

Haravgi’nin Rum Meclisi’nden yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, Erekat’a “Kıbrıs sorununun mevcut durumu hakkında bilgi” veren Şilluris Rum meclisinin Orta Doğu ülkeleri ile işbirliklerini ileri götürmek hedefiyle aldığı inisiyatifleri anlattı.

Şilluris’e mülteci meselesinin bugünkü durumu hakkında bilgi veren ve Rum Yönetimi’nin bu sorunda ilkelere dayalı tavır sergilemesinden takdirle söz eden Erekat, FKÖ’nün Ordadoğu’da uluslar arası hukuk ve BM’nin ilgili kararlarına dayalı çözüm arayışlarına bağlılığını dile getirdi.