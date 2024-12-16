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Simpsonlar yine gündemde: 2025 tahminleri ve ekonomik çöküş kehaneti

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Tüm dünyada uzun yıllardır devam eden ve işlediği konularla dikkatleri üzerine çeken Simpsonlar, yayınlandığı 36 sezon boyunca yalnızca eğlenceli bir animasyon değil, aynı zamanda bir "kehanet aracı" olarak da görülmeye başlandı.
Simpsonlar yine gündemde: 2025 tahminleri ve ekonomik çöküş kehaneti

Dünyanın en popüler çizgi filmleri arasında yer alan Simpsonların yeni kehanetleri, sosyal medyada yankı uyandırmaya devam ediyor. ABD başkanlık seçimlerinden önce yapılan Trump tahminleri ve dijitalleşme süreciyle ilgili anlatılanlar yine gündeme geldi.

TRUMP'IN BAŞKAN SEÇİLECEĞİNİ BİLMİŞTİ
Simpsonlar, 2024 yılında yapılan ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın yeniden başkan seçileceğini öngörmüştü.

Bu iddia, dizinin hayranları ve sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırmış ve bu kehanetin doğru çıkmasıyla birlikte Simpsonlar bir kez daha dikkatleri üzerine çekmişti.,

DOLARIN SONU MU GELECEK?
Sosyal medyada dolaşan bir başka Simpsonlar tahmini ise ekonomik bir devrimi işaret ediyor.

İddialara göre, dizide doların 2026 yılı itibarıyla tamamen değerini yitireceği ve sanal para sistemine geçileceği işlenmişti.

Hayranlar, dizinin Amerikan ekonomisinin dijitalleşme sürecine dair bu öngörüsünün de gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini tartışıyor.

KEHANETLERİYLE GÜNDEMDE
Yayın hayatına 31 yıl önce başlayan Simpsonlar, geçmişten günümüze birçok olayı tahmin etmesiyle popüler kültürün en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya devam ediyor.

Dizi, yalnızca geçmişteki değil, güncel olaylar ve geleceğe dair iddialarıyla da merak uyandırmaya devam ediyor.

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