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Sınıf geçmede yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan geçemeyecek

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, temel eğitim yönetmeliğinde Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrencilerin sınıfı geçemeyeceğini ve öğretmen atamalarının bütçe kanunu geçmeden rakamlar belli olursa başlayacağını açıkladı.
Sınıf geçmede yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan geçemeyecek

Bakan Yusuf Tekin, bir televizyon kanalında, temel eğitim yönetmeliğinin detaylarına ilişkin açıklama yaptı. Sınıf geçmede yeni düzenlemeyi anlattı. 

Yönetmelik önümüzdeki hafta yayımlanacak

Tekin, "Belli derslerin ortalamanın üstünde olması gerekiyor. Temel eğitim yönetmeliğimizde Türkçeden 70 alma zorunluluğu getirdik. Daha yönetmeliği yayınlamadık. Önümüzdeki hafta çıkacak. 70 ortalamayı tutturamayan geçemeyecek" dedi.

Açık lise sınavları yüz yüze olacak

Bakan Tekin, açık liselerdeki yeni düzenleme sonrasında gelinen son durumu da paylaştı. Sınavların online değil yüz yüze yapılacağını hatırlattı.

"Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak."

"Bütçe kanunu geçmeden rakamlar belli olursa atama sürecini başlatırız"

Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin de "Benim arzum, isteğim şuydu. Bütçe kanunu geçmeden rakamlar belli olursa atama sürecini başlatırız. 3 ay içerisinde yeni eğitim yılı başlarken arkadaşlarımızı başlatırız diye düşünmüştüm bunu da açıklamıştım. Bunu da ilgili bakanlarla paylaşacağız" bilgisini verdi.

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