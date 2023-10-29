  • BIST 7706.41
  • Altın 1819.209
  • Dolar 28.1657
  • Euro 29.7827
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAKatoliklerin ruhani lideri Papa'dan Orta Doğu'da ateşkes çağrısı

Sınırı geçen İsrail tankları, Gazze’nin kuzeyine konuşlandırıldı

» »
Sınırı geçen İsrail ordusuna ait tanklar, abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi yakınındaki tarım arazilerine konuşlandırıldı.
Sınırı geçen İsrail tankları, Gazze’nin kuzeyine konuşlandırıldı

İsrail’in yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’ye yönelik saldırıları, 23. gününde de şiddetlenerek devam ediyor.

Gece boyunca Gazze’de 450’den fazla yeri hava saldırılarıyla vuran İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren de obüs ve tank atışlarıyla Gazze’nin kuzeyini bombalıyor.

İsrail uçakları da Gazze’nin kuzeyine hava saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun tanklarını Gazze’nin kuzeyine konuşlandırdığı bildirildi.

Sınırın karşı tarafında bulunan tankların Gazze’nin kuzeyinde bulunan Beyt Hanun Mahallesi’nin hemen yanındaki tarım arazilerine yerleştirildiği aktarıldı.

İsrail ordusu, cuma günü yaptığı açıklamada kara birliklerinin Gazze çevresindeki “faaliyetlerini genişleteceğini” duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeye havadan, karadan ve denizden saldırılarını şiddetlendirmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mahmud Abbas: "Gazze'deki halkımız dünyanın gözü önünde İsrail'in katliamına maruz kalıyor"29 Ekim 2023 Pazar 08:59
  • Gazze'de hayat kurtaran gıda yardımları durma noktasına geldi28 Ekim 2023 Cumartesi 19:30
  • BM 'Gazze'de insani ateşkes' çağrısı yapan kararnameyi kabul etti28 Ekim 2023 Cumartesi 16:06
  • Elon Musk: Starlink, Gazze'deki uluslararası kabul görmüş yardım kuruluşlarına bağlantıyı destekleyecek28 Ekim 2023 Cumartesi 16:04
  • İsrail ordu sözcüsü: İsrail Savunma Kuvvetleri hala Gazze'de28 Ekim 2023 Cumartesi 15:25
  • Tatar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının “asla kabul edilemeyeceğini” söyledi28 Ekim 2023 Cumartesi 15:20
  • BM: Tarih hepimizi yargılayacak28 Ekim 2023 Cumartesi 11:02
  • Gazze'de internet ve iletişim tamamen kesildi28 Ekim 2023 Cumartesi 11:01
  • BM: Kanalizasyonun sokaklara taştığı Gazze büyük bir sağlık tehlikesinin eşiğinde27 Ekim 2023 Cuma 15:49
  • Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de ölenlerin yüzde 40'ından fazlası çocuk27 Ekim 2023 Cuma 15:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti