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Sinovac aşının üçüncü faz sonuçlarını açıkladı..Türkiye’de koruyuculuk oranı yüzde 91.25

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Sinovac aşının üçüncü faz sonuçlarını açıkladı..Türkiye’de koruyuculuk oranı yüzde 91.25
Sinovac aşının üçüncü faz sonuçlarını açıkladı..Türkiye’de koruyuculuk oranı yüzde 91.25

Çin’de Sinovac şirketinin ürettiği CoronaVac aşısının üçüncü faz sonuçları açıklandı. Üretici şirket Sinovac, Türkiye ve Brezilya’daki test sonuçlarını ayrı ayrı açıklarken, Güney Amerika ülkesindeki denemelere 18 yaş üstü 12 bin 396 kişinin katıldığını duyurdu.

Şirket açıklamasında, gözlem sürecinde 253 pozitif vakanın meydana geldiği belirtilirken, 14 gün arayla uygulanan iki doz sonrası aşının enfeksiyonu önlemede yüzde 50.6, tedavi gerektiren vakaları önlemede yüzde 83.7 ve hastane yatışları ile ölümcül durumlara karşı ise yüzde 100 koruma sağladığı ifade edildi.

Türkiye’deki çalışmalara da ayrı bir parantez açan Sinovac, 14 gün arayla iki doz aşı olan kişi sayısının bin 322 olduğunu duyurdu. 29 vaka üzerindeki analizlerin baz alınmasına göre, Türkiye’de çalışmaların sonucunda koruyuculuk oranının yüzde 91.25 olduğu vurgulandı.

Öte yandan Sinovac’ın açıklamasının ardından, Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi, CoronaVac aşısının yaygın kullanım onayı aldığını duyurdu.

CoronaVac, Sinopharm’ın geliştirdiği aşının ardından ülkede onay alan ikinci koronavirüsü aşısı oldu. 

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