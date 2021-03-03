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“Sinovac’ın etkinlik oranı ile ilgili bilimsel bir yayın yok”

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Betül Begümhan Aydoğan’ın Türkiye’de yayın yapan Tele 1 ekranında sunduğu Gün Ortası’nın bugünkü konukları, TC Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık ve Türkiye Tabipler Birliği 2. Başkanı Op. Dr. Ali İhsan Ökten oldu.
“Sinovac’ın etkinlik oranı ile ilgili bilimsel bir yayın yok”

Hacettepe Üniversitesi’nin sabah saatlerinde yayınladığı Sinovac aşısının Faz 3 araştırması ile ilgili haberine Türkiye’de görev yapan bazı doktorlardan yorum geldi. Betül Begümhan Aydoğan’ın Türkiye’de yayın yapan Tele 1 ekranında sunduğu Gün Ortası’nın bugünkü konukları, TC Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık ve Türkiye Tabipler Birliği 2. Başkanı Op. Dr. Ali İhsan Ökten oldu.

Prof. Dr. Saltık, SinoVac aşısının etkinlik oranı hakkında, bir bilimsel yayın görmediğini söyleyerek, “SinoVac’ın web sitesinde de böyle bir raporu göremedim” dedi. Saltık açıklamasında şunları kaydetti:

“Bu bir basın açıklaması. Yazılı bir açıklama. Ben bilimsel bir yayın görmedim. Ayrıca aşıyı üreten firmanın sitesinde de bir açıklama yok. Dolayısıyla, erken devredeyiz. Umarım bir bilimsel yayına da dönüştürülür. Şimdiki durumuyla bile son derece kaygı verici noktaları var. Açıklamanın kendisinde de 14 Ocak 2021’de Sağlık çalışanlarında kot kırılmaya başlandığı bildirilmektedir. 14 Ocak’ta henüz 13 bine yaklaşık planlanan denek havuzu oluşmadan, erkenden, siyasal iktidarın baskısı ile; Sinovac’ın faz 3 çalışması Türkiye’de erken sonlandı. Nedeni; salgının çok etkili olmasıydı. 30 binlere yakın günlük vaka bulunuyordu. İktidar, bu noktadaki başarısızlığı örtmek için bilim kuruluna baskı yaparak çalışmanın Türkiye’de bir an önce sonlandırılmasını istedi. Çünkü Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde artık aşıya endekslendik demişti. 14 Ocak günü aşılamaya geçilmeden önceki o ‘sahne’, dünya bilim tarihi ve insanlık tarihine kazınacak yüz kızartıcı bir sahneydi. Bilim Kurulu ‘zınavadan’ çıktı ve işimiz zor.”

Op. Dr. Ökten ise, açıklamanın yalnızca basın açıklamasını olarak duyurulduğunu ve bir bilimsel rapora ihtiyaç duyulduğunu belirtti. SinoVac aşısı için daha önce yurtdışında çalışma yapıldığını ifade eden Ökten, aşının etkinlik oranının zamanla azaldığını belirtti.

Ökten açıklamasında şunları kaydetti:

Basın açıklaması olarak duyuruldu. Konuyu bilimsel olarak değerlendirmek lazım. Aşının etkinliği %83.5, hastaneye yatışı engelleme ise %100 oranında. Bu, Sinovac aşısı ile ilgili Brezilya ve Endonezya’da araştırmalar yapılmıştı. Brezilya’da orta ve ağır Covid-19 vakalarda aşının etkinliğini %78 iken daha sonradan hafif vakalar da eklendiği zaman bu oranın yüzde 50’ye kadar düştüğü bildirilmişti. Endonezya’da ise %65.3.

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