Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic aylardır süren protestoların ardından istifa etti

Vucevic, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in hükümetin acilen yeniden yapılandırılmasına yönelik planlarını açıklamasından sadece bir gün sonra istifa etti.

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, Kasım ayında ülkenin kuzeyindeki Novi Sad tren istasyonunda meydana gelen ve 15 kişinin ölümüne neden olan ölümcül beton tente çökmesi nedeniyle aylardır süren protestoların ardından Salı günü istifa etti.

Vucevic'in istifası, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Sırbistan'daki grevci üniversite öğrencilerinin taleplerine yanıt olarak "hükümetin acil ve kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırılacağını" söylemesinden sadece bir gün sonra geldi.

Ancak Vucevic, bu sabah kuzeydeki Novi Sad kentinde ve bölgesel başkentte protesto düzenleyen öğrencilere yönelik saldırı haberlerini gördükten sonra istifa etmeye karar verdiğini söyledi.

İstifasını veren Vucevic, salı günü düzenlediği basın toplantısında "(Hükümet) en üst düzeyde sorumluluk göstermek zorundadır. Toplumdaki gerilimi daha fazla arttırmamak için az önce açıkladığım kararı aldım," ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü göstericiler başkent Belgrad'daki önemli bir trafik kavşağını 24 saat abluka altına alarak yetkililer üzerindeki baskıyı arttırdı.

Eleştirmenlerin yaygın hükümet yolsuzluğundan sorumlu tuttuğu Novi Sad'daki ölümcül kazanın hesabının sorulması talebiyle haftalardır süren protestoları takip eden ablukaya traktörlü Sırp çiftçiler ve binlerce vatandaş katıldı.

Sokak gösterileri kampanyası, Sırbistan İlerleme Partisi (SNS) hükümetinin Sırbistan'daki sıkı iktidarına karşı yıllardır en büyük meydan okumayı oluşturdu.

Pazartesi gününün ilerleyen saatlerinde Vucic, Vucevic ve Meclis Başkanı Ana Brnabic düzenlediği ortak basın toplantısında öğrencilerle diyalog çağrısında bulunarak "tansiyonu düşürmeli ve birbirimizle konuşmaya başlamalıyız," mesajını verdi.

Protestoların ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini belirten Vucic, "Her türlü kriz ekonomimiz için ciddi bir sorun teşkil eder. Toplumda böyle bir durum hiç kimse için iyi değildir," sözlerini kullandı.

Novi Sad Belediye Başkanı Milan Duric de salı günü istifa edecek. Novi Sadlı olan Vucevic 2012-2022 yılları arasında da kentin belediye başkanlığını yapmıştı.

Sırbistan'da pek çok kişi devasa beton tentenin yolsuzluktan kaynaklanan kötü yeniden inşa çalışmaları nedeniyle düştüğüne inanıyor.

Sırbistan savcıları aralarında bir bakan ve bazı devlet görevlilerinin de bulunduğu 13 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ancak eski inşaat bakanı Goran Vesic'in gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılması soruşturmanın bağımsızlığı konusundaki şüpheleri arttırdı.

Novi Sad'daki ana tren istasyonunun, Çinli devlet şirketleriyle yapılan daha geniş kapsamlı bir altyapı anlaşmasının parçası olarak son yıllarda iki kez yenilendiği belirtiliyor.