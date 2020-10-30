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Şırnak'ta 120 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

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Uludere ilçesinin Ortabağ köyünde yaşayan ve Kovid-19 testi pozitif çıkan Menica Encü, Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Şırnak'ta 120 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortabağ köyünde yaşayan 120 yaşındaki Menica Encü, gördüğü tedaviyle yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmeyi başardı.

12 çocuk, 100'ü aşkın torunu bulunan Encü, 15 gün önce İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekiplerince yapılan sağlık taramasında Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine pandemi hastanesi olarak hizmet veren Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde tedavi altına alındı. 

15 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşmanın heyecanını yaşayan Encü, sağlık görevlilerinin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Encü, AA muhabirine, gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, "Allah doktorlarımızdan, hemşirelerimizden razı olsun. Bana çok iyi baktılar. Bende çok hakları var. Rabb'im onları korusun, onların yanında olsun. Çok yoruldular, ilgilendiler. Ben onlardan memnunum Allah da onlardan memnun olsun." dedi.

Encü'nün gelini 65 yaşındaki Halime Encü de 15 gün önce geldikleri hastanede yapılan tedaviyle kayınvalidesinin sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Kayınvalidem genellikle doğal ürünlerle beslenir. Çok iyi bir bakımla da iyileşti. Emeği geçen doktorlardan ve hemşirelerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Mobil ekipler tespit etti

Pandemi hastanesinde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Bilim Kehya Akcan, 2 hafta önce nefes darlığı, solunum yetmezliği şikayeti bulunan Encü'nün mobil ekipler tarafından test yapılmasının ardından hastaneye getirildiğini belirtti.

120 yaşındaki hastanın tedaviye olumlu cevap verdiğini aktaran Akcan, taburcu edildiğini ancak bundan sonraki süreçte kendisine daha da dikkat etmesini kendisine ilettiklerini kaydetti.

Encü'ye sağlıklı bir yaşam dileyen Akcan, "Hastamız iyileştiği için çok mutluyuz. Süreç boyunca emeği geçen sağlık personeline teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Akcan, koronavirüsten korunmak için maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Oğuzhan Özelmaser de 120 servis ve 40 Kovid-19 yoğun bakım ünitesiyle hizmet verdiklerini aktardı.

Pandemi süreci boyunca 1500'ü aşkın hastayı tedavilerinin ardından taburcu ettiklerini aktaran Özelmaser, hastalara şifa sunmak için gece gündüz sağlık hizmetini sürdürdüklerini bildirdi.

Özelmaser, hastalara kaliteli ve konforlu bir ortamda sağlık hizmeti sunduklarını belirterek, "Kurallara uyulması önemli. Vatandaşlarımızı dışarıda görmeyi isteriz, hastanede değil. Taburcu edilen hastamız Menica Öncü'ye de yaşamında sağlık diliyorum." diye konuştu. 

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