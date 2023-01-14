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Sivil Savunma ekiplerinden su baskınlarına müdahale

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Gazimağusa’daki aşırı yağış nedeniyle Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu toplandı.
Sivil Savunma ekiplerinden su baskınlarına müdahale

İlçe Eminiyet Kurulu’ndan gelen talep doğrultusunda, Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi ve Maraş Köşe Kahvesi bölgesinde, Sivil Savunma ekipleri su tahliyesi yaptı. Ayrıca ekipler yolda kalan araçlara da müdahalede bulundu.

Öte yandan, aşırı yağıştan etkilenen Taşlıca-İskele bölgesinde Sivil Savunma İskele Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından su tahliyesi çalışmaları gerçekleştirildi.

            Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Bölge Müdürlükleri’nin gelen ihbarlar değerlendirilerek müdahalede bulunmaya devam edildiği bildirildi.

            Meteoroloji Dairesi internet sitesindeki verilere göre, sağanak yağışların 3 gün daha devam etme olasılığının yüksek olduğu, bu yüzden meydana gelebilecek su baskını ihbarlarına karşılık, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerekli hazırlıkların yapıldığı vurgulandı.  

            Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkemizde kötü hava şartlarının devam etmesinden dolayı, ekiplerin hazır halde bekletildiği, ihtiyaç duyulduğu anda ALO 101 Acil Durum Hattından vatandaşlarımızın 24 saat ulaşabileceği bildirildi.

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