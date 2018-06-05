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Siyasi düzeyde birşeyler olmadan gelişme beklemiyorum

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Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis konuya ilişkin bir soruya, Kıbrıs Rum tarafının mevcut duruma onay vermesinin söz konusu olmadığını belirterek yanıt verdi.
Siyasi düzeyde birşeyler olmadan gelişme beklemiyorum

Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı’nı devralması sebebiyle Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vassily Nebenzia’nın düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs sorununa da değindiği ve Kıbrıs sorununda “Bazı siyasi şeyler olmazsa gelişme beklemediğini” söylediği bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vassily Nebenzia’nın düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs sorununa da değindiğini ve sözleriyle, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununa şu aşamada müdahil olmak istemediğini doğruladığını yazdılar.

Habere göre, Nebenzia açıklamasında, “BM Genel Sekreterliği’nde Kıbrıs sorununa ilişkin atılacak adımlar hakkında düşünceler olduğunu, özel danışman atanması yönünde bir öneri bulunduğunu ancak bunun, siyasi düzeyde bazı şeyler olmadan gerçekleşmeyeceğini düşündüğünü” belirtti.

Nebenzia sözlerini şöyle sürdürdü: “Dinlenme dönemi diyebileceğim bir durum söz konusu. İşlerin birçoklarının beklediği gibi gitmediği günlerden bu yana çok fazla şey olmadı. Gerek Kuzey gerekse Güney’de, Kıbrıs’taki gelişmeleri etkileyen birçok iç faktör vardı. Şimdi bir siyasi olayın daha olmasını bekliyoruz ancak BM Genel Sekreterliği’nde, atılacak adımlar konusunda bir düşünce okulunun bulunduğunu biliyorum”.

Öte yandan gazete, Nebenzia’nın açıklamalarının dün bir görüşme gerçekleştiren Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu tarafından da yorumlandığını yazdı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis konuya ilişkin bir soruya, Kıbrıs Rum tarafının mevcut duruma onay vermesinin söz konusu olmadığını belirterek yanıt verdi.

AKEL Genel Sekreteri Kiprianu ise, Nebenzia’nın aslında, BM Genel Sekreteri’nin Eylül ayındaki raporunda söylediği “ilerlemeleri için gerekli siyasi iradenin var olduğuna inanmaları gerektiği” sözleriyle aynı şeyi söylediği değerlendirmesinde bulundu.

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