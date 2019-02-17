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Sizopulos: “Guterres çerçevesinin maddeleri netleşmeli”

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EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, Guterres çerçevesi maddelerinin netleşmesi gerektiğini savundu.
Sizopulos: “Guterres çerçevesinin maddeleri netleşmeli”

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, Guterres çerçevesi maddelerinin netleşmesi gerektiğini savundu.

Sizopulos, Fileleftheros gazetesinde yer alan demecinde, Guterres çerçevesinin müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin belki de en esaslı referans şartını oluşturacağı andan itibaren, netlik kazanması gerektiğini söyledi.

Gerekirse BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten, kendisinin bir belge hazırlamasının istenmesi gerektiğini savunan Sizopulos, 4 Temmuz 2017 tutanakları konusuna da değinerek, BM Genel Sekreteri temsilcilerinin, kuşku veya itilaf durumlarında atıfta bulunabilmeleri için, tutanak tutmakla yükümlü olduklarına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yalnızca Ankara’nın onayıyla hareket ettiği iddiasında da bulunan Sizopulos, Türkiye’nin müzakerelerin başlamasını geciktirme ve sabote etme taktiğinin açık olduğunu ileri sürdü.

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