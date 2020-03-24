Sokağa çıkan 80 yaşındaki kişiyle dalga geçip videosunu çeken genç gözaltında

Ankara’da sokağa çıkan 80 yaşındaki vatandaşa polis gibi davranarak dalga geçtiği anların videosunu çekip sosyal medyada paylaşan M.T.E. gözaltına alındı.

TC İçişleri Bakanlığı 21 Mart’ta ‘corona‘ tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan kişilerin sokağa çıkmasını yasaklamıştı.

Dün sosyal medyada dolaşıma giren videoda “Bu seferlik sana ceza yazmıyorum” diyerek 80 yaşındaki vatandaşla dalga geçen genç tepki toplamıştı.

’65 yaş üstü etkileşim hastalarından da korunacak’

İçişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından, videoyu çeken kişi hakkında işlem başlatıldığı belirtilerek, “Münasebetsizlik adına amcamızdan özür diledik” dendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: “65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır.”

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, vatandaşı evinde ziyaret ederek, telefonda Soylu ile görüştürdü.