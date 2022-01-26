Sokak Kedisi Sezaryenle Üç Yavru Doğurdu

Alo 153 çağrı merkezini arayan bir kişinin sokakta hamile bir kedinin olduğunu bildirmesi üzerine Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

Hayvan ambulansıyla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sevk edilen kedinin güç doğum yaşadığı tespit edildi; sezaryen kararı alındı. Üç sağlıklı yavru dünyaya geldi.

Veteriner Hasan Korkmaz, anne ve yavru kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Merkezde bulunan modern ekipmanlarla operasyonu yaptıklarını belirten Korkmaz, “Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra kuvöze aldık, aşı ve bakımlarını da tamamladık. Şu an için bir sıkıntı görünmüyor. Üç yavrumuzu sahiplendik, bunlar bizim göz bebeğimiz, barınağımızın maskotu olacak” ifadelerini kullandı.