Sol Hareket: Demokratik Türkiye ve Birleşik Federal Kıbrıs istiyoruz

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarının Türkiye ve bölge açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, “Demokratik Türkiye ve Birleşik Federal Kıbrıs istiyoruz”

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarının Türkiye ve bölge açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, “Demokratik Türkiye ve Birleşik Federal Kıbrıs istiyoruz” dedi.

Korkmazhan yazılı açıklamasında, Sol Hareket’in Türkiye’deki emek, barış ve demokrasi güçleri ile dayanışma içerisinde olduğunu, 14 Mayıs seçimlerinde emek, barış ve demokrasi güçlerinin başarılı olmasını dilediklerini ve yeni dönemde demokratik bir Türkiye’nin inşası sürecinde belirleyici olmalarını beklediklerini kaydetti.

Korkmazhan, Kıbrıs sorununda erken federal çözüme ulaşmak için Türkiye’nin demokratikleşmesinin elzem olduğunu belirterek “Türkiye için demokrasi talep edenler şunu iyice özümsemelidir. Kıbrıs sorunu çözüme kavuşmadan Türkiye demokratikleşemez” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında Türkiye’de şu anki iktidara eleştirilerde bulunan Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Kıbrıs sorununun çözüm şeklinin BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği gibi siyasi eşitliğe dayalı, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası kimliği olan, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon olduğunu belirterek, müzakerelerin Guterres Çerçevesi temelinde yeniden başlaması gerektiğini kaydetti