  • BIST 5.063,45
  • Altın 1207.338
  • Dolar 19.0891
  • Euro 20.5529
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİsrail’de savunma bakanının görevden alınması protestoları körükledi

Sol Hareket: Demokratik Türkiye ve Birleşik Federal Kıbrıs istiyoruz

» »
Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarının Türkiye ve bölge açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, “Demokratik Türkiye ve Birleşik Federal Kıbrıs istiyoruz”
Sol Hareket: Demokratik Türkiye ve Birleşik Federal Kıbrıs istiyoruz

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarının Türkiye ve bölge açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, “Demokratik Türkiye ve Birleşik Federal Kıbrıs istiyoruz” dedi.

Korkmazhan yazılı açıklamasında, Sol Hareket’in Türkiye’deki emek, barış ve demokrasi güçleri ile dayanışma içerisinde olduğunu, 14 Mayıs seçimlerinde emek, barış ve demokrasi güçlerinin başarılı olmasını dilediklerini ve yeni dönemde demokratik bir Türkiye’nin inşası sürecinde belirleyici olmalarını beklediklerini kaydetti.

Korkmazhan, Kıbrıs sorununda erken federal çözüme ulaşmak için Türkiye’nin demokratikleşmesinin elzem olduğunu belirterek “Türkiye için demokrasi talep edenler şunu iyice özümsemelidir. Kıbrıs sorunu çözüme kavuşmadan Türkiye demokratikleşemez” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında Türkiye’de şu anki iktidara eleştirilerde bulunan Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Kıbrıs sorununun çözüm şeklinin BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği gibi siyasi eşitliğe dayalı, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası kimliği olan, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon olduğunu belirterek, müzakerelerin Guterres Çerçevesi temelinde yeniden başlaması gerektiğini kaydetti

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlı mahkemeye çıkarıldı27 Mart 2023 Pazartesi 09:17
  • Çok tartışılan maaşlardan kesinti yasası mecliste!27 Mart 2023 Pazartesi 09:14
  • Töre: Tiyatro, yaratıcılığın zirveye ulaştığı bir sanat dalıdır27 Mart 2023 Pazartesi 09:10
  • Belediyeler Birliği Strasbourg’ta27 Mart 2023 Pazartesi 08:29
  • Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak27 Mart 2023 Pazartesi 08:28
  • Durmuş Doğan yaşamını yitirdi27 Mart 2023 Pazartesi 08:03
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar (27 Mart Pazartesi 2023)27 Mart 2023 Pazartesi 07:30
  • Tatar, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle mesaj yayımladı26 Mart 2023 Pazar 20:51
  • Amcaoğlu: Toplumdan gelen şikayetler titizlikle değerlendiriliyor26 Mart 2023 Pazar 19:15
  • CTP’li gençler mücadeleyi büyütüyor: Gençlik Gelecek Değil, Bugün!26 Mart 2023 Pazar 19:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti