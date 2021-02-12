Sol Hareket:Ne Atanmış Kayyumu, Ne de Çözümsüzlüğü Kabul Edeceğiz!

Sol Hareket bir açıklama yayınladı:

Crans Montana zirvesinde bilerek heba edilen çözüm fırsatı sonrası, her iki taraftaki çözüm karşıtları federal çözüm ve federal çözümün yol haritasını teşkil eden Guterres Çerçevesini yok etmeye yönelik çabalarını sürdürmektedirler.

Her iki taraftaki çözüm karşıtları, Anastasiadis ve Ankara yönetimleri, uzun bir süredir, içi boş ve net olmayan desantralize federasyon, konfederasyon gibi söylemler ile zamanı heba etmişlerdir. Ankara, Tatar’ın kayyum olarak atanması sonrası ne istediğini net olarak söylemekten artık çekinmemekte, Kıbrıs’ın kuzeyini ilhak etme arzusunu iki ayrı devlet söylemi ardına gizlemektedir. Tayyip Erdoğan ve Fuat Oktay’ın, ayrılıkçı söylemlerini şiddetle protesto eder, Kıbrıs’ın geleceğinde söz sahibinin Kıbrıslı Türk toplumu olduğunu, çözüm yanlısı toplumsal iradenin devam ettiğini vurgulamakta fayda görürüz.

Altın pasaport skandalı ile yolsuzluğun dibine batmış bulunan Anastasiadis ve Kıbrıslı Rum egemen sınıfı, statükocu Kıbrıslı Türk egemenleri ile çıkar ortaklığı içerisindedirler. Her iki taraftaki egemenlerin kurdukları sömürü, yolsuzluk ve saltanat düzeninin devamı çözümsüzlükten geçmektedir.

Federal çözüm karşıtlarının amacı çözümsüzlüğü kalıcılaştırmak ve var olan statükoyu ilelebet sürdürmektir.

Ancak Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, tüm Kıbrıslıların ortak çıkarı çözüm ve federal bir ortaklıktan geçmektedir. Kıbrıslıların büyük bir çoğunluğu statükonun devamını kabul etmemekte, erken çözüm talep etmektedir.

Önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi beklenen 5’li konferans öncesi her iki taraftaki çözüm güçleri koordine olarak erken federal çözüm yönünde harekete geçmelidirler. Her iki taraftaki federal çözüm karşıtları karşısında, federal çözümden yana tüm Kıbrıslılar ve tüm kesimler önümüzdeki süreçte güçlerini birleştirmek ve federal çözüm mücadelesini büyütme sorumluluğu ile karşı karşıya bulunmaktadır.

BM parametrelerini dışlayan ve federal çözüm zeminini yok sayan ayrılıkçı çaba ve arayışlar toplum açısından büyük kayıplara neden olacak sonuçsuz maceralardır.

Ne atanmış kayyumu, ne de çözümsüzlüğü kabul edeceğiz.

Sol Hareket, BM parametreleri temelinde erken federal çözüm ve bu doğrultuda en geniş işbirliği için çalışmaya devam edecektir.