Son beş ayın hayat pahalılığı yüzde 40.84 olarak şekillenirken, Ocak ayı hayat pahalılığının ise Bakan Berova’nın yüzde 48.5 diye ortaya attığı rakama yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Yapılan çalışma ile son beş ayın hayat pahalılığı yüzde 40.84 olarak hesaplanırken, yıl sonu bu rakamın yüzde 47 bandında olabileceği konuşuluyor.

Hayat pahalılığı tartışmaları ile hem kamu hem de özel sektör hareketlendi.

Geçtiğimiz hafta toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısında işveren tarafının 22 bin TL önerisi ise bu rakamların oldukça gerisinde kalırken, sendikalar en azından hayat pahalılığının özel sektördeki maaşlara da yansıtılması yönünde görüş belirtiyor.

Öte yandan hayat pahalılığının maaşlara yansıtılmasının bir maaş artışı olmadığını her defasında hatırlatan sendikalar asgari ücretin açlık sınırının altında kalmaması gerektiğini düşünüyor.