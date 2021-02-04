Son Dakika: Acil Durum Hastanesi doldu!

KKTC’de dün 71 Covid-19 vaka sayısına ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Bugün ise Coronavirüs sayısının daha da artması bekleniyor.

KKTC’de dün 71 Covid-19 vaka sayısına ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Bugün ise Coronavirüs sayısının daha da artması bekleniyor.

DETAY ÖZEL HABER

BOŞ YATAK YOK

KKTC’de Covid-19 hızla yayılmaya devam ediyor. Dün akşam itibarı ile Acil Durum Hastanesi de tam kapasiteye ulaştı. Acil Durum Hastanesi’nde Covid 19 hastası yatırılacak yatak kalmadı.

KKTC’de 1200 kişinin bulunduğu “Karantina Otelleri” inde 2 gündür oteldeki hastaların akciğer filmleri çekilmiyor.

Sağlık sitemindeki ambulanslar ise ancak da evden pozitif hasta taşıyabiliyor.

HASTA SEÇMEK ZORUNLULUĞU OLABİLİR

Doktorlar şu anda "hasta seçecek" aşamaya gelmek üzere. Yoğun Bakımda ise 14 hasta bulunuyor. 4 kiş ise entübe edilmiş durumda.

Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Akansoy , “5 gün içerisinde tüm kapasitemiz dolar ve Lefkoşa Devlet Hastanesi de pandemi hastanesi olur yeniden” diye uyarı yapmıştı.