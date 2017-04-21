 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 92.468
  • Altın 150,328
  • Dolar 3,6440
  • Euro 3,8996
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKASon Dakika: Meclis önünde şok eylem

Son Dakika: Barbaros Karpaz açıklarında!

» »
Son Dakika: Barbaros Karpaz açıklarında!
Adanın kuzey burnuna gelen Barbaros, beraberinde hem denize hem de Kıbrıs’ta federal bir çözüm umutlarına balta atıp atmayacağı ise merak konusu…

Detay Gazetesi

Barbaros Gemisi’nin, dün, Türkiye’nin güneyindeki Tarsus Limanı’nda beklemede olduğu haberi verilmişti. Bugün DETAY’în edindiği bilgilere göre, Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Karpaz’ın kuzey kıyı açıklarına geldi.

Türkiye’nin, 21 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında Kıbrıs açıkları da dahil olmak üzere geniş bir alanda sismik araştırmalara başlayacağını ilan etmesiyle adanın kuzey burnuna gelen Barbaros, beraberinde hem denize hem de Kıbrıs’ta federal bir çözüm umutlarına balta atıp atmayacağı ise merak konusu… 

İşte Barbaros'un bulunduğu nokta: 

asdpara.gif

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Mağusa'daki cinayetin zanlısı mahkemeye çıkartıldı...21 Nisan 2017 Cuma 13:25
  • TAK'da haklı...21 Nisan 2017 Cuma 13:15
  • Yine iş kazası: 6.5 metreden düştü, hayati tehlikesi var!21 Nisan 2017 Cuma 12:26
  • Genel Tarım Sigortası Fonu ekilen arazilerin beyan süresini 24 nisan’a kadar uzattı21 Nisan 2017 Cuma 12:12
  • TDP Lefke İlçesi 1. Olağan Kongresi yapıldı21 Nisan 2017 Cuma 12:11
  • Hayvan varlığının tümünde hastalık oranı %121 Nisan 2017 Cuma 11:56
  • Bu Pazar KKTC'de seçim olsa... İşte Anket sonuçları...21 Nisan 2017 Cuma 11:53
  • Akçay’da başkan Hasan Çuvalcıoğlu21 Nisan 2017 Cuma 11:52
  • KTOEÖS kadın cinayetlerine değindi: Kontrolsüz nüfusun giriş ve çıkışlarının önüne geçilmesi büyük katkı sağlayacaktır21 Nisan 2017 Cuma 11:32
  • Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Başkanlığına İzzet Derkan seçildi21 Nisan 2017 Cuma 10:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti