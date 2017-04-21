Son Dakika: Barbaros Karpaz açıklarında!

Adanın kuzey burnuna gelen Barbaros, beraberinde hem denize hem de Kıbrıs’ta federal bir çözüm umutlarına balta atıp atmayacağı ise merak konusu…

Detay Gazetesi Barbaros Gemisi’nin, dün, Türkiye’nin güneyindeki Tarsus Limanı’nda beklemede olduğu haberi verilmişti. Bugün DETAY’în edindiği bilgilere göre, Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Karpaz’ın kuzey kıyı açıklarına geldi. Türkiye’nin, 21 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında Kıbrıs açıkları da dahil olmak üzere geniş bir alanda sismik araştırmalara başlayacağını ilan etmesiyle adanın kuzey burnuna gelen Barbaros, beraberinde hem denize hem de Kıbrıs’ta federal bir çözüm umutlarına balta atıp atmayacağı ise merak konusu… İşte Barbaros'un bulunduğu nokta: