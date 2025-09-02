Son dakika... CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi: CHP İstanbul Yönetimi görevden alındı

Son dakika haberi... CHP'nin İstanbul Kongresi iptal edilerek Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alındı.

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durulmasına karar verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, NTV'ye konuya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, ilk açıklamasında henüz kendilerine yapılmış bir tebliğ olmadığını söyleyerek "Meseleyi anlamaya çalışıyoruz." dedi.

KAYYUM OLARAK GÜRSEL TEKİN ATANDI



İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin atandı.

Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap ise yönetime getirildi.

CEMAL CANPOLAT'A KARŞI KAZANMIŞTI

8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’ni Özgür Çelik 342 oyla kazandı. Rakibi Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı.