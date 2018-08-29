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Son Dakika: Eylem Var

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Güven Bengihan açıkladı, işte eylem ve detaylar. İşte o açıklama...
Son Dakika: Eylem Var

 

 

 

Değerli Halkımız,
İçerisinde bulunduğumuz zor günler Kıbrıslı Türkler olarak hepimizi olumsuz olarak etkilemekte ve daha da önemlisi geleceğe yönelik umutlarımızı tüketmektedir. Bizden kaynaklanmayan sorunların bedelini bizlerin ödememesi yönünde Hükümet tarafından alınan önlemlerin çare olamadığı da hepimizin malumudur.

Sendikal Platform olarak bizler ithal krizler neticesinde toplumumuzun yok oluşuna asla seyirci kalmayacağımızı vurgularız. Bu bağlamda ilk olarak 4 Eylül Salı günü saat 10:00’da Sayın Başbakan’ı ziyaret ederek tüm ilgili tarafların katılımı ile gerçekleştirdiğimiz çalıştayın sonucunda ortaya çıkan somut önerilerimizi kendisine ileteceğiz.

Özellikle dar kesimli insanlarımız başta olmak üzere tüm halkımızın kendi ülkemizde insanca yaşayabilmesi için birlik ve bütünlük içerisinde hareket etme zorunluluğumuz vardır.

Bu bilinçle 6 Eylül Perşembe günü saat 18:00’da Citroen ışıkları olarak bilinen yerde siz halkımız ile buluşup Kıbrıslı Türkler olarak bu zor günlerden kurtulabilmek adına Sendikal Platform tarafından hazırlanan ekonomik ve siyasi önerilere sahip çıktığımızı ve varoluş mücadelesini hep birlikte vereceğimizi Meclis önüne yürüyerek orada gerçekleştireceğimiz eylem ile tüm kesimlere göstereceğiz.

Sendikal Platform (a)
Güven Bengihan
KTAMS Başkanı

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