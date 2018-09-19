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SON DAKİKA: Girne'de Şok Yangın Cratos (videolu)

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Yangın bu kez Cratos Otel'i vurdu.
SON DAKİKA: Girne'de Şok Yangın Cratos (videolu)

Kış eğlencesine damga vuran Golden Cage’ten yaz geceleri için görevi devralan Coco Bongo'nun bulunduğu bölge alevler altında kaldı.

 

Bu gece 19:40 dolaylarında Coco Bongo isimli eğlence mekanın hemen yanı başında nedeni henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede alevler altında kalan mekanın yanındaki ahşap evler korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri ve otel görevlileri yangında müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınamadığı öğrenildi.

Alevlerin gökyüzüne yükselmesi otel müşterilerinin endişe dolu anlar yaşamasına neden oluyor.

 

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