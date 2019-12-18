Son Dakika Haberi: F16'lar da geliyor...

Kıbrıs’taki Geçitkale Üssü’nde oluşturulmak istenen SİHA üssü için İHA uçuşları başladı. Tesis genişletilecek ve ihtiyaç halinde bölgeden F-16’ların da iniş-kalkış yapabilmesi için çalışmalar başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Geçitkale üssünde insansız hava aracı uçuşları başladı. Geçitkale'ye İHA ve SİHA sistemlerinin yer kontrol üniteleri, gerekli malzeme ve teçhizatlar, Bakanlar Kurulu kararı alınmasının hemen ardından gemilerle intikal ettirildi.



"ŞU AN SİHA'LARA İHTİYAÇ YOK"



KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, şu anda ihtiyacın İHA'lar ile sınırlı olduğunu, SİHA'lara ihtiyaç duyulmadığını söyledi. Geçitkale'nin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na tahsisine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, havaalanında ihtiyaçların karşılanması için tüm tedbirleri almak, gerekli düzenlemeleri yapmak ve güvenlikle ilgili tüm hususları tespit ederek uygulamayı da kapsıyor.



F-16'LAR İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI



Yeni Şafak'ın haberine göre bu doğrultuda havaalanına, olağanüstü ihtiyaç durumları halinde havaalanına F-16'ların inmesi için gerekli yatırım da yapılacak. Savaş uçaklarının rahatlıkla iniş-kalkış yapabilecekleri pistler ile uçakların sığacağı büyük beton hangarlarıyla öne çıkan Geçitkale Meydanı, uzunca bir süredir bölgedeki yüksek gerilim hattı ve elektrik tellerinden kaynaklı engel nedeniyle jetlere kapalıydı. İHA ve SİHA sistemlerinin kullanımında ise yüksek gerilim hatları bir engel teşkil etmiyor.

RUMLARA HERON CEVABI



KKTC'ye İHA ve SİHA merkezi tesisine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin haklarının gasp edilmesi girişimleri, bölgede artan yabancı ülke donanması sayısı ve halihazırdaki gerginlik, kriz ve tehditlerin bertaraf edilmesi amacını taşıyor. ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırmak üzere attığı adımlar ile GKRY'nin artan silahlanması, son olarak İsrail'den 8 adet SİHA satın alarak adada HERON üssü kurması da süreci hızlandırdı.



Türk Dışişleri, GKRY'yi, son dönemde artan ve savunma maksadını aşan silahlanma faaliyetlerini durdurması konusunda uyarmış ve provokatif bu adımları bir an önce durdurmaya davet etmişti. Bu ihtarlara kulak tıkayan GKRY, İsrail'den aldığı HERON'ların yanısıra son bir yıl içinde Sırbistan'dan yeni ağır silahlar ve zırhlı araçlar satın almış, Almanya'dan 41 adet Leopard 2A4 tipi tank ve Fransa'dan da 2 adet açık deniz gemisi almak üzere çalışma başlatmıştı.

DENİZ ÜSSÜ GELİYOR

Geçitkale'nin İHA kullanımına tahsisi sonrası bölgede faaliyetleri artarak devam eden sismik araştırma ve sondaj gemilerine refakat sağlayan donanma unsurlarına liman kolaylığı sağlayacak çalışmalar da hızlandırıldı. Türk donanma unsurlarının lojistik imkanlarını artırmak üzere Kuzey Kıbrıs'a bir deniz üssü kurulacak. Stratejik Geçitkale adımından sonra Kıbrıs'ta savaş gemilerimizin yanaşabileceği bir limanın hazırlanması Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki caydırıcılığını daha da artıracak.

DOĞU AKDENİZ'DE SON TABLO

Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi, NATO ve AB üyesi ülkeleri Doğu Akdeniz geriliminde Türkiye'ye karşı kışkırtırken, Akdeniz Kalkanı Harekâtı ile bölgenin en etkin donanması olan Türk Deniz Kuvvetleri'nin son 10 günde NATO müttefikleriyle yaptığı tatbikatlar, Rumlara önemli bir yanıt oldu. Türk Deniz Kuvvetlerinin son 10 gün 3'ü NATO Daimi Deniz Görev Grubu, 1'i ABD Uçak Gemisi Görev Grubu ve 1'i İtalyan Deniz Kuvvetleri ile olmak üzere NATO ve müttefik deniz kuvvetleri ile birlikte bölgede 5 ikili eğitim faaliyeti icra etti. İkili eğitim faaliyetleri Akdeniz haritasına tablodaki gibi yansıdı.

VURABİLİRLER

Geçitkale'ye Bayraktar TB2'lerin gelişi Rum basınında geniş yer buldu. Fileleftheros ve Politis gazeteleri, Türk İHA'larının gelişkin yetenekleriyle ‘görünmez tehlike' olduğunu haberlerinde işledi; “Uzaktan ve görünmeden Güney Kıbrıs'ta herhangi bir hedefi vurabilirler” diye yazdı. Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ise İHA üssü kurulmasını ‘büyük bir ciddiyetle' değerlendirdiklerini belirterek, “Bu adım, Rum Yönetimi'nin İsrail'den İHA satın almasına tepki için mi?” sorusuna, “Türkiye'nin vermek istediği mesaj budur” cevabı verdi.