Son Dakika: Yeni yılın şoke eden ilk tehdidi dini liderden geldi: Vuracağız

Irak'ta İran'a yakın grupların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösterileri ikinci gününde de devam ederken, İran dini lideri Ali Ayetullah Hamaney'den son dakika çok sert bir açıklama geldi. Twitter'dan Trump'ı hedef alan Hamaney, "gerekirse vuracağız" dedi. Öte yandan İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi örgütü, milislerine ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilmeleri çağrısında bulundu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir Amerikan vatandaşının kaçırılmasının ardından Washington yönetimi, Suriye ve Irak'ta Tahran yönetimine yakınlığıyla bilinen Irak Hizbullah'ını vurmuştu.

Bu hava saldırılarının ardından en az 28 kişi ölmüş, 48 kişi de yaralanmıştı.

PROTESTOLAR ARTTI

ABD'nin hava operasyonunun ardından başkent Bağdat'ta öfke bir anda yükseldi. İran destekli örgüt olan Haşdi Şabi'ye ait milisler, ABD Büyükleçiliğini basarak binayı ateşe verdi.

ABD BAŞKANINDAN "UYARI DEĞİL BU BİR TEHDİTTİR" ÇIKIŞI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, elçiliğe yapılan saldırıdan İran'ı sorumlu tutarak, "İran, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'nde herhangi bir kayıp durumunda ağır bir bedel ödeyecek. Bu bir uyarı değil, bir tehdit. Yeni Yılınız Kutlu Olsun!" dedi.