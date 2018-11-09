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Son dönemin en beğenilen 5 Android oyunu

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Sıcak günleri geride bırakarak soğuk kış günlerine hızla yaklaşırken Ekim ayının en beğenilen 5 Android oyunu ile tekrar karşınızdayız. Listemizde bazılarında oyun içi satın alma seçenekleri olan beğeneceğinizi umduğunuz ücretsiz oyunlar yer alıyor.
Son dönemin en beğenilen 5 Android oyunu

Oceanhorn

Listemizin ilk sırasında ücretsiz olarak indirilebilen ve oynanabilen Oceanhorn yer alıyor. Küçük bir çocuğu canlandırdığınız oyunda yelkenleri açarak tehlikelerle dolu heyecanlı bir maceraya yol alıyorsunuz. Uyandığınızda babanızın bıraktığı bir mektup buluyorsunuz. Ne yazık ki babanız gitmiş… Arkasında bıraktığı tek şey eski bir not defteri ve gizemli bir kolye. Neler olmuş olabilir?

İşte bu notu bulduktan sonra maceraya atılıyor ve bir kahramana dönüşüyorsunuz. Daha önce hiç ayak basılmamış adaları keşfediyor, birçok tehlikenin kol gezdiği, bilmeceler, bulmacalar ve sırlarla dolu bir dünyayı keşfe çıkıyorsunuz. Oyun ücretsiz, ancak oyun içi satın alma seçenekleri mevcut.

Oyunu indirmek için:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FDGEntertainment.Oceanhorn.gp

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Badland Brawl

Listemizin ikinci sırasında çok oyunculu bir savaş oyunu olan Badland Brawl var. Fiziğe dayalı bir aksiyon oyunu olan Badland Brawl’da klonlarını savaş alanına fırlatıyor ve karşı tarafı yenilgiye uğratarak kulesini yıkmaya çalışıyorsun. Oyunda zamanlama ve nişancılık büyük önem taşıyor. Çılgın taktikler ve yıkıcı kombinasyonlarla rakibini alt ederek zafere ulaşmayı hedefliyorsun. Oldukça eğlenceli bir oyun olan Badland Brawl ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor. Oyun içi satın alma seçenekleri mevcut.

Oyunu indirmek için: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frogmind.badlandbrawl

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Real Racing 3

Sırada oynaması oldukça eğlenceli bir oyun olan Real Racing 3 var. Grafikleri olsun, kontrolleri olsun oynarken büyük bir zevk aldığınız bir oyun. Dünyanın 17 farklı noktasında oynayabildiğiniz oyunda 140’ün üzerinde farklı otomobil bulunuyor. Farklı pistlerde özelleştirebildiğiniz otomobillerle tek amacınız birinci olmak. Biraz önce bahsettiğimiz gibi oyun oldukça iyi grafiklere ve özelliklere sahip, bu yüzden telefonunuzda oldukça büyük yer kaplıyor. Bu yüzden telefonunuzda oyunu indirmeden önce en az 1,5 – 2,5 GB yer olduğundan emin olun. Oyunu ücretsiz olarak indirip oynayabiliyorsunuz. Oyun içi satın alma seçenekleri mevcut ancak dilerseniz ayarlardan bunu kapatabiliyorsunuz.

Oyunu indirmek için: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.games.r3_row

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N.O.V.A. Legacy

N.O.V.A. serisinin büyük ilgi toplayan ve çok sevilen ilk bölümünü temel alan N.O.V.A. Legacy, oyunculara müthiş bir üç boyutlu bilim kurgu FPS deneyimi sunuyor. Aksiyon dolu oyundaki kahramanımız Kal Wardin. Emekli bir N.O.V.A. piyadesi olan Wardin, koloni idaresi tarafından tekrar taşınabilir zırhlı giysisini giyip silahlarını kuşanıp düşmana karşı savaşmak için yeniden orduya çağrılıyor. Wardin, yapay zekalı ajan Yelena’nın yardımıyla insanlığın kaderini korumak için istilacılara karşı büyük bir savaşa girişiyor. Oyunu ücretsiz olarak indirip oynayabiliyorsunuz. Oyun içi satın alma seçenekleri mevcut.

Oyunu indirmek için: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftNOHM

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Super Mario Run

Listemizin son sırasında gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri olan Super Mario’nun Android cihazlar için geliştirilmiş Super Mario Run oyunu var. Platform oyunlarından hoşlanıyor ve Super Mario’yu seviyorsanız prensesi kurtarmak için hemen harekete geçmenizde fayda var.

Oyunu indirmek için: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nintendo.zara

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