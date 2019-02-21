Sondakika: Suriye'de patlama: 20 ölü

Suriye Deyr ez Zor'da bomba yüklü bir aracın patlatılması sırasında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
AFP'nin Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi açıklamasına dayandırdığı haberine göre, saldırı Deyr ez Zor bölgesinde Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kontrolündeki alanda meydana geldi.
Bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucunda El Ömer Petrol Kampı'nda çalışan 14 kişinin ve 6 DSG üyesinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
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