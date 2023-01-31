Sosyal Sigortalardan duyuru

Sosyal Sigortalar Dairesi, bölge amirlikleri ve büro şefliklerinin görevli olduğu köy ve bölgeleri, belediyelerin birleştirilmesinin ardından yeniden düzenledi.

Daireden yapılan açıklamada, dairenin Sosyal Sigortalar yerel teşkilatı ve görev bölgelerinin KKTC ilçe sınırlarına göre yapılmadığından uygulamada sorunların çıktığının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Örneğin Gelir ve Vergi Dairesi resmi ilçe sınırlarına göre işlem yapmakta iken, şube amirliklerimizin genelgeler ile düzenlenen görev yerlerinin farklı olması nedeniyle vatandaşların hizmet alımında bir takım zorluklar yaşadıkları gözlemlenmektedir.

Bu nedenle Müdürlüğümüz, 15/ 2022 sayılı Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasasını da göz önünde bulundurarak, Bölge Amirliklerimiz ile Büro Şefliklerimizin 1 Şubat 2023 tarihi itibariyle görevli oldukları köy ve bölgeler aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olmasına karar vermiştir.

Tüm sigortalarımız ve vatandaşlarımıza önemle duyurulur.”