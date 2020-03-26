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Soylu: Hayatın yüzde 80'i durdu, sokağa çıkma yasağı gündemimizde

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Soylu: Hayatın yüzde 80'i durdu, sokağa çıkma yasağı gündemimizde
Soylu: Hayatın yüzde 80'i durdu, sokağa çıkma yasağı gündemimizde

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili açıkalamada bulundu.

Doğu ve Güneydoğu'da sosyal izolasyonda sıkıntı var.

Sosyal izolayonu sağlamaya çalışıyoruz. Birçok tedbir alındı. Üst üste tedbirler alındı. Kendi OHAL'i dediğimiz şey insanların kendi önlemi. Bunu her gün ölçüyoruz. Türkiye'de hayatın yüzde 80'i durdu.

Şehirlerdeki toplu taşımanın, hayat akışının yoğunluğunu ölçüyoruz. Şu anda şehirlerarası yolcu otobüslerdeki yolcu oranı yüzde 73 azaldı. Yolculuk seviyesi yüzde 81 azaldı.

Tedbir yükselterek devam ediyoruz. Dünyayı takip ediyoruz. Gıda tedariki temininde dünyada ciddi sorun var. Kamu düzeni açısından üst bir zorluk yaşamadılar ama gıda konusunda güçlük yaşadılar. Biz neden kendi OHAL'inizi ilan edin diyoruz. ABD'deki araştırmaya göre sosyal izolasyon en önemli tedbir. Böylece yüzde 75 başarılı olunabilir.

(Sokağa çıkma yasağı olacak mı?)

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili tam izolasyon her zaman gündemimizde. Şu anki tedbirler sosyal izolasyonu tam olarak sağlayamazsa, salgının önüne geçebileceğimizi düşünmezsek, en yüksek tedbiri alabiliriz

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